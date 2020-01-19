أحمد السعدني يعايد مي عز الدين بعيد ميلادها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الممثل المصري ​أحمد السعدني​ التهنئة لزميلته الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ بمناسبة عيد ميلادها، اذ انه نشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أخت على الإطلاق".

الجدير ذكره ان احمد السعدني انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه في إطار 50 حلقة، من بطولته ونجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشرف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت.

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