شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المطربة العالمية سيلين ديون، اصطحاب والدتها الراحلة في حفلتها الغنائية التي أقيمت أمس، في مدينة ميامي الأمريكية، على طريقتها الخاصة، وتوديها بطريقة مختلفة، حيث حرصت على عرض صورها على خلفية المسرح الذي اقامته منه الحفل، وغنت بعض أغانيها الشهيرة لتلك اللحظة.



والدة سيلين ديون في الخلفية

ونشرت النجمة البالغة من العمر 52 عاماً، مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهور والدتها في الخلفية، وسط ترديد خافت من الجمهور الذي حرص على مشاركتها اللحظة العاطفية في توديع والدتها.

وأعلنت ديون، أمس وفاة والدتها " تيريز ديون"، عم عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد فترة صراع طويلة مع المرض، وسط أبنائها وعدد من أصدقائها، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي منذ قليل، من الذكريات بصحبة والدتها "تيريز"، وأشقائها، ووجهت رسالة وداع مؤثره، لها، وكتبت "مامان، نحن نحبك كثيراً، سأكرس عرض الليلة لكي، وسأغني لك من كل قلبي".

وقررت ديون استكمال جولتها الفنية Courage World واحياءه حفلها المقرر له اليوم وغداً في مدينة ميامي الأمريكية، واستكمال عروضها القادمة التي تم تحديدها.

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سيلين ديون في الحفل

تأتي وفاة والدة النجمة العالمية، بعد يومين فقط من الذكري الرابعة لوفاة زوجها، رينيه أنجيليل، الذي توفي عام 2016، مما يمثل وقتاً عصيباً للمطربة العالمية.

أسهمت والدة ديون بشكل كبير في مسيرتها الفنية، فكانت تضع بعض اللمسات في كتابة الأغاني الخاصة بها، في بداية مشوارها الفني، ومن ثم مع زوجها الراحل، وكانت تمتلك مؤسسة "مامون ديون" منذ عام 2006 لمساعدة الاطفال المحرومين.

ألبوم سيلين ديون الأخير، يحمل اسم "شجاعة" وقد صدر فى 2019، ويفسر الكثيرون هذا الاسم، بأنه يوحى بأن سيلين تريد العودة للساحة الفنية بقوة، بعد الظروف الصعبة التى مرت بها إثر وفاة زوجها وشقيقها قبل ثلاث سنوات بفارق يومين فقط.



سيلين ديون في الحفل

وإلى جانب الحفل المقرر فى ميامي، تحيى النجمة الكندية حفلات فى كل من بالتيمور فى ولاية ماريلاند، فى 24 فبراير القادم، لتختتم جولتها فى العاصمة واشنطن حيث ستحيى حفلا بقاعة "كابيتل وان أرينا" فى 11 مارس المقبل.