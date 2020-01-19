شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ينعى الفنانة "ماجدة" بكلمات مؤثرة: كانت وستظل قيمة فنية وإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد فؤاد، على نعي الفنانة القدير الراحلة "ماجدة" بكلمات مؤثرة، بعد وفاتها يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ 89 عاماً، ونشر صور تجمعه مع الراحلة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، كتب قائلاً " رحمة الله علي الفنانة القديرة (ماجدة)، كانت و ستظل قيمة فنية و إنسانية غالية علي قلوبنا".

وسرعان ما علق الكثير من متابعي الفنان على الصور التي ظهر فيها مع الراحلة، وقدموا النعي والتعازي على رحيل الفنانة القديرة.

ورحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى عند دنيانا، يوم الخميس الماضي، بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى لم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التى أصبحت علامات فى تاريخ السينما ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وقالت إنها خاضت هذه التجارب المهمة للتاريخ والوطن والفن، ومنها فيلم "العمر لحظة" الذى تحدث عن فترة النكسة وجرائم إسرائيل وحرب أكتوبر، وأفلام دينية ومنها: هجرة الرسول، وعظماء الإسلام، وكان من أهم الأفلام التى أنتجتها ماجدة فيلم "جميلة"، الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر.

Advertisements

وشيعت جنازة الفنانة الراحلة، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتم لف الجثمان بعلم مصر، وحضر لصلاة الجنازة كل من الفنان عزت العلايلى، سمير صبرى، أشرف زكى، محسن علم الدين، نهال عنبر، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، أيمن عزب، رشوان توفيق، سيف عبد الرحمن، بوسى شلبى ووائل الإبراشى.