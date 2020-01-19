فن ومشاهير

محمد حماقي يوجه رسالة لجمهور حفلته الأخيرة في دبي.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يوجه رسالة لجمهور حفلته الأخيرة في دبي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد حماقي، على مشاركة جمهوره، بمجموعة صور جديدة، من حفلته الأخيرة التي اقامها في مدينة دبي الإماراتية أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وقال "حتى نلتقي مرة آخري، شكراً لكم جميعاً على يوم أمس".

وقدم حماقي حفلاً ضخماً أمس ضمن فعاليات الدورة ال 25 من مهرجان دبي للتسوق، الذي احتضنته مدينة جميرا بدبي، وغنى حماقي مجموعة مميزة من أعماله، منها "ما بلاش"، و"واحدة واحدة"، و"أجمل يوم"، و"وافتكرت"، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير.

hamaki_83005691_128313088657190_4301625691778791481_n

 

 

hamaki_82255737_447932162761574_7148607898684011036_n

 

 

Advertisements
hamaki_82533432_631696327591345_4434262724691627976_n
 

وعلى سياق أخر، توجه حماقى بالشكر إلى جمهوره بعد تكريمه فى مهرجان "كذا آرت" الذى أقيم فى مدينة كازابلانكا بالمغرب، بعد حصوله على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية. حماقى نشر صورا خلال تكريمه، وعلق قائلاً: "شكراً على ثقتكم ودعمكم المستمر من حفل تكريمي في المغرب وحصولى على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية".

وكان النجم محمد حماقى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا فى مدينة كازابلانكا المغربية، خلال مشاركته فى مهرجان كازا آرت، وكشف حماقى خلال المؤتمر الصحفى تدريبه على اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل.

وتحدث حماقى خلال المؤتمر الصحفى عن أداء الفنانة المغربية سلمى رشيد لأغنية "ما بلاش"، وقال: "فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغنى لى كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائى، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها".

وضم المهرجان نخبة من الفنانين العرب المكرمين فى النسخة الجديدة الرابعة من المهرجان هذا العام، على رأسهم الفنان محمد حماقي، والمطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى الذى يكرم بدرع التميز، والتقدير عن ربع قرن من الغناء لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 سنة بجانب مجموعة من الفنانين الجزائريين، كما يكرم المهرجان أيضا الفنان ياسر جلال كأفضل ممثل فى 2018 عن مسلسل "رحيم"، وتكريم الفنان أحمد زاهر عن مجمل أعماله.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يوجه رسالة لجمهور حفلته الأخيرة في دبي.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا