شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يوجه رسالة لجمهور حفلته الأخيرة في دبي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد حماقي، على مشاركة جمهوره، بمجموعة صور جديدة، من حفلته الأخيرة التي اقامها في مدينة دبي الإماراتية أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وقال "حتى نلتقي مرة آخري، شكراً لكم جميعاً على يوم أمس".

وقدم حماقي حفلاً ضخماً أمس ضمن فعاليات الدورة ال 25 من مهرجان دبي للتسوق، الذي احتضنته مدينة جميرا بدبي، وغنى حماقي مجموعة مميزة من أعماله، منها "ما بلاش"، و"واحدة واحدة"، و"أجمل يوم"، و"وافتكرت"، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير.

Advertisements





وعلى سياق أخر، توجه حماقى بالشكر إلى جمهوره بعد تكريمه فى مهرجان "كذا آرت" الذى أقيم فى مدينة كازابلانكا بالمغرب، بعد حصوله على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية. حماقى نشر صورا خلال تكريمه، وعلق قائلاً: "شكراً على ثقتكم ودعمكم المستمر من حفل تكريمي في المغرب وحصولى على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية".

وكان النجم محمد حماقى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا فى مدينة كازابلانكا المغربية، خلال مشاركته فى مهرجان كازا آرت، وكشف حماقى خلال المؤتمر الصحفى تدريبه على اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل.

وتحدث حماقى خلال المؤتمر الصحفى عن أداء الفنانة المغربية سلمى رشيد لأغنية "ما بلاش"، وقال: "فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغنى لى كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائى، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها".

وضم المهرجان نخبة من الفنانين العرب المكرمين فى النسخة الجديدة الرابعة من المهرجان هذا العام، على رأسهم الفنان محمد حماقي، والمطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى الذى يكرم بدرع التميز، والتقدير عن ربع قرن من الغناء لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 سنة بجانب مجموعة من الفنانين الجزائريين، كما يكرم المهرجان أيضا الفنان ياسر جلال كأفضل ممثل فى 2018 عن مسلسل "رحيم"، وتكريم الفنان أحمد زاهر عن مجمل أعماله.