كانجانا رانوت تفتتح شركتها للإنتاج السينمائي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
هنأت الممثلة سونام كابور، مواطنتها كانجانا رانوت، بمنتسب افتتحا شركتها للإنتاج - Manikarnika Films في بالي هيل في مومباي.
انتقلت شقيقة كانجانا رانجولي تشاندل إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لمشاركة عدد من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة لاستوديو الإنتاج. كما شاركت تشاندل أيضًا صورًا من حفل افتتاح شركة الإنتاج حيث كانت كانجانا تجلس وتؤدي الصلوات كجزء من حفل الافتتاح.
صُمم استوديو Manikarnika Films بواسطة مكتب شيبنام جوبتا Shabnam Gupta، ويتألف من ثلاثة طوابق، حيث تمت مشاركة ورة له على حسابها على Twitter.
وفور مشاركة الفيديو، هنأت ممثلة بوليوود سونام كابور كانجانا رانوت وشقيقتها رانجولي تشاندل قائلة إنها تتمنى أن يستمروا في المزيد من التقدم والنجاح، كما ردت رانجولي تشاندل بشكر الممثلة.
بعد ذلك ستظهر الممثلة التي تحولت إلى الإنتاج السينمائي والإخراج، إلى العمل في الدراما الرياضية Panga. حيث تلعب رانوت شخصية اللاعبة جايا نيغام في الدراما الرياضية القادمة.
ينضم إلى طاقم الممثلين بالفيلم الجديد ريشا تشادا وجاسي جيل ونينا غوبتاـ الذين يلعبون أدوارًا محورية في الفيلم الذي يخرجه أشويني آير تيواري، ومن المقرر أن تصل إلى الشاشات الكبيرة في 24 يناير عام 2020.
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