سيدهارث مالهوترا يحتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين مع المعجبين.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفل الممثل الهندي سيدهارث مالهوترا بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، بصحبة أصدقائه وعشاقه في الوسط الفني حيث انتشرت الصور ومقاطع الفيديو للاحتفالات المرصعة بالنجوم يوم الأربعاء في مومباي على شبكة الإنترنت.

شوهد في حفل عيد ميلاد سيدهارث، النجم المشارك الفنانة التي تشاركه أحدث أفلامه كيارا ادفاني، والمنتج والمخرج المعروف كاران جوهر، وماركافان ممثل فيلم “راكول بريت سينغ” وريتيش ديشموخ والممثل أديتيا روي كابور، من بين آخرين.

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شوهد الممثل في قميص باللون الأحمر وبنطلون أسود، كما رصد الممثل وهو يقطع كعك، ولاحقًا انضم إلى عدد من معجبيه وجمهوره. في إحدى الصور، يمكن رؤيته وهو بورة مع هدية قدمها له معجبيه. تم رصد عدد من الأسماء الكبيرة من مشاهير بوليوود، في وقت سابق في أثناء الوصول إلى المكان في سياراتهم.

بمناسبة عيد ميلاده، تم الكشف عن البوسترات الأولى من فيلمه القادم، Shershaah. عبر فحة لامنتج كاران جوهر على حسابه الشخصي بموقع التوافل الاجتماعي انستجرام.

الفيلم أيضًا يضم النجمة كيارا أدفاني، من إخراج المخرج الجديد فيشنو فارادان، وسيعرض على الشاشات في 3 يوليو 2020.