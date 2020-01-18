سيلين ديون تستكمل جولتها الغنائية في ميامي رغم وفاة والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والمطربة الكندية، سيلين ديون صاحبة الـ 51 عاماً، صورة عبر حسابها الشخصي، على موقع انستجرام من الذكريات بصحبة والدتها “تيريز”، وأشقائها، ووجهت رسالة وداع مؤثره، لها، وكتبت “مامان، نحن نحبك كثيراً، سأكرس عرض الليلة لكي، وسأغني لك من كل قلبي”.

وكانت سيلين ديون قد أعلنت عن وفاة والدتها “مامان ديون”، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، وذلك بعد فترة صراع طويلة مع المرض، وسط أبنائها وعدد من أصدقائها.

وعلى الرغم من ذلك قررت سيلين ديون استكمال جولتها الفنية Courage World واحياءه حفلها المقرر له يوم السبت 18 يناير 2020، في مدينة ميامي الأمريكية، واستكمال عروضها القادمة التي تم تحديدها.

وتأتي وفاة والدة النجمة العالمية، بعد يومين فقط من الذكري الرابعة لوفاة زوجها، رينيه أنجيليل، الذي توفي عام 2016، مما يمثل وقتاً عصيباً للمطربة العالمية.

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وكانت والدة سيلين ديون، قد اسهمت بشكل كبير في مسيرتها الفنية، فكانت تضع بعض اللمسات في كتابة الأغاني الخاصة بها، في بداية مشوارها الفني، ومن ثم مع زوجها الراحل، وكانت تمتلك مؤسسة “مامون ديون” منذ عام 2006 لمساعدة الاطفال المحرومين.

وكانت كلودين ديون الشقيقة الكبري للنجمة العالمية كشفت، العام الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدتهما، ومعاناتها بفقدان الذاكرة وضعف البصر والسمع.

وعلى جانب أخر، يحمل ألبوم سيلين ديون الأخير، اسم “شجاعة” وقد صدر فى 2019، ويفسر الكثيرون هذا الاسم، بأنه يوحى بأن سيلين تريد العودة للساحة الفنية بقوة، بعد الظروف الصعبة التى مرت بها إثر وفاة زوجها وشقيقها قبل ثلاث سنوات بفارق يومين فقط.

وإلى جانب الحفل المقرر فى ميامي، تحيى النجمة الكندية حفلات فى كل من بالتيمور فى ولاية ماريلاند، فى 24 فبراير القادم، لتختتم جولتها فى العاصمة واشنطن حيث ستحيى حفلا بقاعة “كابيتل وان أرينا” فى 11 مارس المقبل 2020.