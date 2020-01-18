بالصورة- كاظم الساهر في المستشفى بدبي، من زار؟

بعد غياب لأسابيع عن احياء الحفلات والتواصل مع جمهوره بسبب الوضع الراهن في العراق، أخيراً أطل النجم العراقي كاظم الساهر من دبي حيث كان في زيارة خاصة الى المستشفى للاطمئنان على صحة الشاعر كريم العراقي الذي نشر صورة له عبر حسابه على انستغرام تجمعه مع القيصر من المستشفى، وكتب معلقاً: “اليوم وانا في المستشفى في دبي زارني الصديق الفنان كاظم الساهر وشد ازري وانا اتابع علاجي الكيمياوي الاحترازي… تحية واعتزاز”.

وكان “الساهر” قد الغى حفلة مقررة له في مهرجان موسم الرياض نظرًا للظروف الراهنة في بلده الذي يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

آخر اعمال القيصر أغنية بعنوان “إلى متى؟” وأعاد توزيع أغنية “شباب العراق” عبر مواقع التواصل دعما للمحتجين في بلاده.