أحداث الحلقة الخامسة من "ابنة السفير".. كوني أول من يعرفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكن المسلسل التركي "ابنة السفير" من أن يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى، ويكسب بذلك عددا كبيرا من الجمهور العربي الذي يتابع المسلسل بشغف وينتظر حلقته الأسبوعية التي تبث كل يوم إثنين بفارغ الصبر.

وفي هذا الصدد تداولت بعض الصفحات المختصة بالمسلسل العديد من الصور التي التقطت من الحلقة الخامسة والتي تظهر جانبا من النجوم أبطال العمل في أكثر من موقف، بالإضافة إلى تناقلهم لإعلان ترويجي للحلقة الخامسة تظهر فيه بعض المشاهد التي وصفوها بالنارية.

وتشير المشاهد المتداولة إلى تعرض "ناري" نسليهان أتاغول إلى محاولة اختطاف، لكنهما تتمكن من الهرب منهم إلى المكان الذي يتواجد فيه كل من "غيديز" و"سانجار" واللذين يكونان في تلك الأثناء يرقصان رقصة الزيبك وهي رقصة متوارثة في تركيا يرقصها الأشخاص الغاضبون من بعضهم البعض، وسط اتهام الجمهور لـ "آكين" في أن يكون هو العقل المدبر لتلك المحاولة، فيما تتوجه بعض أصابع الاتهام لوالدة "سانجار".

وأشار البعض إلى أن الحلقة ستحمل في طياتها أيضا محاولات "ناري" بإعادة صداقة "سانجار" و"غيديز" بعد أن افترقا في الحلقة الرابعة لاختلافهما على حب "ناري"، وهو ما سيضعها أما حرب كبيرة لإعادة الأمور إلى نصابها بين الصديقين.

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وعلى صعيد آخر تداولت بعض الصفحات كواليس المشهد الأخير من الحلقة الرابعة والذي تصدر الكثير من الأحاديث، إذ تضمن خلاف الصديقين "سانجار" و"غيديز" واشتباكهما يدا بيد بعد أن اعترف "غيديز" بحب "ناري" حبيبة صديقه "سانجار"، لتنتهي بعدها صداقتهما إلى الأبد، وهو ما جعل الجمهور يصفه بأنه أفضل مشهد في الحلقة الرابعة.

وعن النجاح المتواصل الذي يحققه المسلسل، قال مدير شركة "إنتر ميديا"، خلال معرض في مدينة ميامي الأمريكية، إن نسليهان أتاغول وأنجين أكيوريك باتا الثنائي الأكثر طلبا، لذا فإنهم متحمسون جدا لتقديم مسلسل "ابنة السفير" للعالم، وأنهم يتوقعون نجاحه على الصعيد الدولي أيضا، فيما توقع أن يستمر المسلسل لثلاثة مواسم على الأقل إذا لم يحدث أي خلل يمكن أن يؤثر على سير الأحداث فيه.

ومن اللافت أن المسلسل استطاع أن يحظى ببعض من التعليقات الساخرة من قبل الجمهور، إذ علقت إحدى الصفحات على قيام "ناري" الدائم باقتحام حلقات الرقص أو الحفلات التي يقيمها "سانجار" في المسلسل وخصوصا لدى رقصه مع "غيديز" قائلة: "الاسم: ناري..المهنة: دوم تخرب حفلاتهم".