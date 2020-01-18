شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده وأنغام وأصالة أبرزهم.. تعرف على نجوم حفلات "هلا فبراير" بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الإعلان عن حفلات مهرجان "هلا فبراير"، بالكويت المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل، حيث تضم الحفلات عددا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربي، ومن أبرزهما محمد عبدة وأنغام وأصالة وحسين الجسمي.

ويُحيى المطرب محمد عبدة حفل افتتاح مهرجان "هلا فبراير" الذى يقام فى دولة الكويت، يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم عبده عددا من أغاني، وهي: "ضنانى الشوق"، و"الأماكن"، "عوافى"، "المعازيم"، "وين الدليل"، "يا غافية قومى"، "أستطيع"، "تضحك معى"، "أنا من أكون"، "أحلى خبر"، "يا غافية قومى تساوت"، "مريت".

ويُحيى المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا، يوم الجمعة 7 فبراير المقبل، ويشاركه الحفل النجمة أصالة نصري، ومن المقرر أن تغنى أصالة عددا من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربى، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.

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كما يُحيى المطرب حسين الجسمي والمطربة بلقيس حفلا غنائيا، وذلك في يوم الخميس 13 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم حسين عددا من الأغانى: "بشرة خير"، وموال "إجا الليل"، "سلمان الشهامة"، "أبكى أغانى" و"دنيا"، و"إلاّ أنت"، و"أربعين"، و"اصعد بعزمك"، وأغنية "نصف الفراق".. وغيرهما.

وتستعد المطربة نوال الكويتية مع المطرب مطرف المطرف، لإحياء حفل يوم الجمعة 14 فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقدم نوال عدد من أغانيها أبرزها "مثل النسيم" و"أكو مثلك" و"أنا زعلت" و"قد ما حبيت" و"عيون الناس"، وغيرهم.

أما النجمة أنغام تشارك في مهرجان بحفل مع المطرب عبد الله الرويشد، يوم الخميس 20 فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقدم أنغام أبرز أغانيها "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جداً"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

كما يحيى الفنان نبيل شعيل وراشد الماجد، لإحياء حفل ختام مهرجان هلا فبراير يوم الجمعة الموافق 21 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.