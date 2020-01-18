شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية مها الصغير تحتفل بجائزة جديدة وأحمد السقا أول المهنئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية مها الصغير، على مشاركة، جمهوره ومتابعيها، بصورة من أختيارها ضمن أهم الشخصيات في الوطن العربي لمشاركتها وتكريمها بالجائزة الدولية للتميز International Excellence Award، باعتماد باريس في المؤتمر الدولي السنوي للتميز والجودة.

ونشرت الإعلامية صورة للجائزة التي حصدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وسارع عدد كبير من أصدقائها داخل الوسط الفني على تهنئينا، وكان من أوائل المهنئين النجم أحمد السقا، والفنانة هند صبرى.

وعلى سياق أخر، حل النجم أحمد السقا، ضيفا على برنامج its show time الذى تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC، وتحدث عن و أكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة "أوعي تتجوز يا ابني"، كما كان ينصحه دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم، كاشفًا أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد "حرقه" في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه بدون الاستعانة بدبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.

Advertisements

وأكد الفنان أنه أكثر الممثلين بين أبناء جيله تصويرًا في الخارج، وأنه بحسب خبرته وتجاربه يمكنه القول إن في مصر الآن تقنيين لأفلام

وشدد السقا على أنه في البداية لم يكن مقتنعًا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنه "راجل دمه حر"، متابعًا أن الكلام الجيد يرفع من معنوياته لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيته لا يتهاون معه.

وسرد الفنان قصة شاب استمر يسبه على حسابه بموقع الصور الأشهر انستجرام، لمدة 6 أشهر طوال اليوم، فلم يكن منه سوى أنه وصل إليه بطريقته الخاصة وذهب إلى عنوانه وطرق باباه فجرًا وحين فتح الشاب باب المنزل ورأه أغشى عليه فورًا.

ويصور السقا أحدث أفلامه "العنكبوت" وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وهو من بطولته ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.