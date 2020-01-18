شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد مي عز الدين .. أعرف قالها ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد السعدني، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة مى عز الدين، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، منذ قليل، ووجه لها رسالة قائلاً "كل سنة وانتى طيبة يا أحسن أخت".

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعي السعدني على الصورة لتوجيه التهنئة للفنانة في عيد ميلادها، ووجه الكثيرين التهاني في التعليقات، وحصدت الصورة على الالاف الاعجابات خلال دقائق من نشرها.

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وعلى سياق أخر، يجري النجم أحمد السعدني، مفاوضات جادة، مع الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربينى، ليشارك فى بطولة العمل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج هانى خليفة، وتأليف تامر حبيب، ومن المقرر أن يبدى السعدنى موافقته من عدمها خلال الأيام المقبل عقب قراءته للسيناريو، وفى حالة موافقة السعدنى على المشاركة فى بطولة المسلسل سيعد التعاون الثانى على التوالى الذى يجمعه بدينا الشربينى، بعدما قدما سوياً العام الماضى مسلسل " زى الشمس" .

وترغب الشركة المنتجة فى إنهاء باقى التعاقدات مع الممثلين، للبدء فى تصوير المسلسل فورا، حيث تم التعاقد مع هنا شيحة، ومن المتوقع أن ينطلق تصوير المسلسل فى شهر فبراير على أقصى تقدير حسبما أكد مصدر مقرب من المسلسل لـ "الخليج 365" .

وعرض لأحمد السعدنى مؤخرا مسلسل شبر ميه" وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وشارك في بطولته نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سيلميديا مها سليم وسينرجى".