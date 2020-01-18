شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سمير غانم يروج لمسرحيته "الزهر لما يلعب" بأغنية بصوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المنتج أحمد الإبيارى الترويج إلى مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة نجم الكوميديا سمير غانم، بطرح أغنية دعائية للمسرحية بصوت سمورة وتحمل عنوان المسرحية، وذلك قبيل عرضها فى التاسعة مساء الخميس 23 يناير الجارى بمسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم من تأليف وإنتاج أحمد الإبيارى.

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"الزهر لما يلعب" يلتقى فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين بعد اللقاء أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما.

ويشارك فى بطولة المسرحية إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

سمير غانم يجسد فى مسرحيته الجديد شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقل حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

وكانت آخر الأعمال المسرحية لسمير غانم، مسرحية "سيبونى أغنى"، عام 2017، والتى دارت أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى غنائى حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية ، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.