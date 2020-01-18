شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا وبيومي فؤاد أحدث المنضمين لمسلسل "نساء من ذهب" مع نادية الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كل من الفنانين روجينا، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع إلى قائمة ضيوف شرف مسلسل "نساء من ذهب" والذي تقوم ببطولته كل من الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، ومن إخراج وائل إحسان.

من ناحية أخرى تشارك روجينا النجم محمد رمضان بمسلسل "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، حيث وقعت روجينا عقود الانضمام رسمياً لبطولة المسلسل، الذى يعد التعاون الثاني بينها وبين محمد رمضان في الدراما بعد مسلسل "الأسطورة" عام 2016.

"نساء من ذهب" هو اسم مبدئى للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وجار الاستقرار على اسم مناسب ونهائى للعمل، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك.

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وتأتى فكرة اجتماع نادية الجندي ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضي وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.

ومن ناحية أخرى انتهى بيومي فؤاد من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع الفنان حمدى الميرغنى وأوس أوس، كما يشارك فى مسلسل "سيف الله" مع الفنان عمرو يوسف المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.