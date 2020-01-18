أحمد صلاح السعدني يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنا الفنان أحمد صلاح السعدني صديقته الفنانة مي عز الدين، بعيد ميلادها الـ 39، الموافق غدا 19 يناير.

ونشر السعدني صورة تجمعه بمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتي طيبة أختي".

وتحتفل الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها الـ39، غدًا الأحد، إذ إنها من مواليد 19 يناير عام 1980.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة"، رمضان الماضي، بطولة أمير ‏المصري، محمد أنور، حسام ‏داغر، ‏إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة ، وتأليف مصطفى عمر، فاروق ‏هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج "سينرجي‎".‎