أشرف زكي وأمير صلاح الدين في عزاء إبراهيم فرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: انتهى عزاء الفنان إبراهيم فرح، بدار مناسبات طلعت القواس بحي عابدين، في وسط القاهرة. وحضر العزاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أمير صلاح الدين، والفنان محمد علي رزق. جدير بالذكر أن الفنان إبراهيم فرح، رحل عن عالمنا، أمس الجمعة، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

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