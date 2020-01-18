فيديو| بعد غنائه لوردة.. لجنة التحكيم تتنافس على ضم طفل لبناني في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنى المتسابق محمد إبراهيم من لبنان، أغنية "مستحيل" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، في الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbcفي مرحلة الصوت وبس.

وفور انتهاء محمد من الغناء، التفت له لجنة التحكيم بالكامل، بسبب صوته القوي والمميز.

وقال محمد حماقي: "محمد أنت مستحيل تكون مش معايا، أنت صوت سابق سنك، وما سمعتش حد في السن دا يغني بالاحساس دا، بتشرف يكون في صوت زيك في الوطن العربي"، كما علقت ناسي: "أنت بتحب يا محمد، كيف بتغني هي الأغنية، مستحيل تكون مو معي".

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وقال الفنان عاصي الحلاني: "يا محمد خليك معي، أنا بفوز بيك لقب ذا فويس، مستحيل ماتكون معي".

وبعد حيرة كبيرة للطفل محمد، قرر أن يختار الفنان اللبناني عاصي الحلاني ليكون ضمن فريقه.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.