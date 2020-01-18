محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الصفحة الرسمية لمسرحية "الزهر لما يلعب"، عبر فيسبوك، الإعلان الرسمي للمسرحية، بطولة سمير غانم.
وظهر أبطال العرض المسرحي وهم يغنون أغنية "الزهر لما يلعب" ويعدون أموال، ويعزفون على آلالات مختلفة.
وظهر في البرومو سمير غانم، وشيرين، وطارق الإبياري، ورضا حامد، وأحمد سعد ميشو، وأيمن منصور، وإيمي طلعت زكريا.
واختتم الإعلان بظهور سمير غانم وشيرين بجانب صورة لهما من مسرحية المتزوجون.
وتعرض المسرحية ابتداءً من 23 يناير الجاري، على مسرح مكتبة مصر الجديدة، في شارع صلاح سالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من "المتزوجون".. شاهد الإعلان الرسمي لـ"الزهر لما يلعب" لسمير غانم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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