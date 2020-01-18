فيديو| متسابق سعودي يخطف قلب ناسي بضحكته في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في ثالث حلقات برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc"، قدم المتسابق السعودي مروان عبدالله أغنية "ما عاد بدري" للفنان السعودي محمد عبده في مرحلة الصوت وبس.

وكان الفنان محمد حماقي هو أول من التف بكرسيه لمروان، ثم بعده عاصي الحلاني، ثم قام عاصي بالضغط على زر نانسي عجرم.

وقال الفنان محمد حماقي: "عنده كاريزما"، كما قالت نانسي: "ضحكتك حلوة كتير"، وكان تعليق عاصي كعادته للمشتركين: "حماقي ما عنده خبرة كبيرة".

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ورد الفنان محمد حماقي على تعليق عاصي: "عاصي دايما بيهاجمني".

ورغم محاولة جميع أعضاء لجنة التحكيم لضم المتسابق مروان، فإنه قرر أن يختار الفنانة نانسي عجرم، وقامت نانسي بتقبيله وإعطائه هدية.

وتضم لجنة تحكيم برنامج"The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.