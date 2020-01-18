محمد فؤاد ينشر صورًا تجمعه بالراحلة ماجدة الصباحي: "ستظل قيمة فنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد فؤاد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

ونشر فؤاد صورتين تجمعاه بالراحلة ماجدة وابنتها الفنانة غادة نافع مع أسرته، من داخل منزلها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "رحمة الله علي الفنانة القديرة (ماجدة)، كانت و ستظل قيمة فنية و إنسانية غالية علي قلوبنا".

وشيعت أمس جنازة الفنانة الراحلة ماجدة، من مسجد مصطفى محمود، وحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم: "وائل الإبراشي، بوسي شلبي، دلال عبدالعزيز، عزت العلايلي، سمير صبري، رشوان توفيق، أشرف زكي، رانيا ياسين، دنيا عبدالعزيز، نهال عنبر، أيمن عزب، وغيرهم.

ويقام عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم.