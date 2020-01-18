الفن في أسبوع| وفاة 3 فنانين والعسيلي في شهر العسل والقتل العمد لزوج نانسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة 3 فنانين ومدير أعمال محمد منير، والعسيلي في شهر العسل بجزر المالديف، وتوجيه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم وغيرها

وإليكم تفاصيل ما تم نشره

وفاة الفنان إبراهيم فرح بعد صراع مع المرض

توفي الفنان إبراهيم فرح، أمس، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.. إليكم التفاصيل

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر ناهز 85 عامًا

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، خبر وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا.. إليكم التفاصيل

"عذراء الشاشة" تغادر في صمت.. وفاة ماجدة الصباحي (تغطية خاصة)

رحلت عن عالمنا، أول أمس الخميس، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.. إليكم التفاصيل

النيابة العامة في لبنان توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

قررت غادة عون، النائب العام الاستئنافي بلبنان، توجيه تهمة القتل العمد بحق المواطن السوري محمد الموسى للدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل

بعد تداول خبر وفاتها.. شهيرة تكشف لـ"الخليج 365" الحالة الصحية لشويكار

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نفت الفنانة شهيرة الشائعة، التي ترددت حول وفاة الفنانة شويكار، قائلة: "هما كل شوية يموتوا حد؟".. إليكم التفاصيل

سمير غانم لـ"الخليج 365"عن عيد ميلاده: "قضيته في بروفات الزهر لما يلعب"

احتفل الفنان القدير سمير غانم، يوم الأربعاء 15 يناير بعيد ميلاده الـ83 ، إذ أنه من مواليد 1937.. إليكم التفاصيل

الصور الأولى لـ"محمود العسيلي" من شهر العسل

نشر الفنان محمود العسيلي مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال إجازة شهر العسل التي يقضيها في جزر المالديف رفقة زوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.. إليكم التفاصيل

"جوكر" يكتسح.. وإنجاز كبير للسينما السورية.. القائمة النهائية لترشيحات أوسكار 2020

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الصورة "أوسكار" أمس الاثنين، عن القائمة القصيرة والنهائية للدورة الـ92، والتي ستوزع جوائزها في 9 فبراير المقبل.. إليكم التفاصيل

بحضور نجوم الفن والرياضة.. الجسمي يتلقى عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء المهندس أحمد توفيق، والد الفنان إيهاب توفيق، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.. إليكم التفاصيل

قبل صلاة الجنازة.. محمد منير يقرأ القرآن بجوار جثمان زوج شقيقته

حالة من الحزن تسيطر على الفنان محمد منير، بعد رحيل مدير أعماله، وابن عمه وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، بعد إصابته بجلطة دخل على إثرها إلى مستشفى الفؤاد.. إليكم التفاصيل