محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أنقذ الفنان اللبناني عاصي الحلاني الطفلة هنا سليم من مصر، بعدما غنت أغنية "يمكن على باله" للفنانة عفاف راضي، في الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".
وعلق عاصي على غناء هنا بعد انتهاء الأغنية: "مبسوط إني أنا اللي برمت لك لوحدي، وإنك معي في فريقي".
ثم قامت الفنانة نانسي عجرم بتوجبه الشكر للفنان عاصي لاختياره الطفلة هنا، قائلة: "مش معقولة، ومهضومة".
ليطلب منها الفنان عاصي الحلاني تقليد نانسي، لتغني هنا أغنية "أخاصمك اَه" بطريقة نانسي عجرم، لتحظى بتصفيق جميع الحضور.
وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| متسابقة مصرية تقلد نانسي عجرم.. وعاصي الحلاني ينقذها في "The voice kids" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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