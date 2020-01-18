تراند اليوم : بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من زينة تجاه الصحفيين عن قضيتها مع "عز"

رفضت الفنانة المصرية زينة الرد على أسئلة الصحفيين في قضيتها ضد أحمد عز والمحاكمات القضائية بينهما معتبرة أن الموضوع خاص بالنسبة لها ولا تريد الإفصاح عن أية تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.

وقالت زينة على هامش تكريمها في ختام مهرجان كازا آرت في المغرب، بشأن زوجها أحمد عز:" هذه أمور خاصة لا نتحدث فيها، وأنا لم أحضر للمحكمة وإنما جئت للمهرجان والتكريم والتحدث عن الفن".

وأضافت:" أنا لا أتدخل بالحياة الخاصة للآخرين ولا أريد من أحد التدخل في حياتي الخاصة، وليس مسموحا أسئلة تتعلق بالقضية مع أحمد عز، وموافقة على الإجابة عن أية أسئلة غير هذا الموضوع".