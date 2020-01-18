تراند اليوم : بعد "قتيل " الفيلا.. حسم استمرار تواجد نانسي عجرم في ذا فويس كيدز

بعد واقعة "الفيلا"، التي قتل فيها سوري الجنسية على يد زوجها بـ 18 رصاصة في أماكن متفرقة بالجسد، حسمت إدارة قناة mbc الجدل حول موقف استمرارية الفنانة نانسى عجرم ببرنامج "ذا فويس كيدز" .



وقال مصدر بالقناة حسب وسائل إعلام مصرية، إن لا نية لاستبعاد نانسي من البرنامج في موسمه الحالي، وكل ما يتداوله لا أساس له من الصحة.



وكشف أن الحلقات المذاعة حاليا من برنامج The Voice kids مسجلة وانتهت منها نانسي عجرم بالفعل، وليس هناك ما يستدعي استبعاد الفنانة اللبنانية صاحبة الجماهيرية الكبيرة من البرنامج ولم يتم تطور الأمر للمناقشة من الأساس.

وأضاف أن البرنامج يتبقى فيه حلقة واحدة وهي الحلقة الأخيرة التي تذاع على الهواء مباشرة، ومن المقرر حضور نانسي الحلقة دون أي تعقيدات أو مشاكل.