رامي جمال يوجه رسالة شكر لجماهيره.. تعرف على السبب

وجه النجم رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: الحمد لله .. شكرًا لكل اللي سأل ودعالي دعوه منقلبه .. ربنا يتم الشفاء.
وكان رامي خضع لعملية جراحية يوم الجمعة الماضي، ولم يكشف عن تفاصيلها، حتي الآن.
يذكر أن النجم رامي جمال طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان ليالينا، ويحتوي الألبوم 17 أغنية، ومن بينهم: راح لحاله، مش كفايه، ماتظلمنيش، بحاول انساكي، ح اخونك، متكلمناش، مفيش منها، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.
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