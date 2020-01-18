رامي جمال يوجه رسالة شكر لجماهيره.. تعرف على السبب

وجه النجم رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: الحمد لله .. شكرًا لكل اللي سأل ودعالي دعوه من

قلبه .. ربنا يتم الشفاء.





وكان رامي خضع لعملية جراحية يوم الجمعة الماضي، ولم يكشف عن تفاصيلها، حتي الآن.

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يذكر أن النجم رامي جمال طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان ليالينا، ويحتوي الألبوم 17 أغنية، ومن بينهم: راح لحاله، مش كفايه، ماتظلمنيش، بحاول انساكي، ح اخونك، متكلمناش، مفيش منها، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.