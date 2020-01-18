الموت يفجع نداء شرارة

أعلنت الفنانة نداء شرارة، وفاة شقيقها الأصغر محمود، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعربت شرارة عن شدة حزنها الشديد، على وفاة شقيقها، قائلة: أخوي مات 26 سنة .. مات شب راح حادث .. كنت وعدتوا أجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز .. كان نفسو يتجوز وعامل جمعية .. آخر الشهر بدو يقبضها عشان .. أخطبلو يارب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا .. الصبر من عندك يارب صبر أمي .. قلبي بينعصر .. يارب. أخوي مات 26 سنة .. مات شب راح حادث .. كنت وعدتوا أجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز .. كان نفسو يتجوز وعامل جمعية .. آخر الشهر بدو يقبضها عشان .. أخطبلو يارب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا .. الصبر من عندك يارب صبر أمي .. قلبي بينعصر .. يارب.

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