صور.. جنازة والدة حسام داغر

شيعت اليوم السبت جنازة والدة الفنان حسام داغر من المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، وحضر الجنازة عدد من

الفنانين ومن بينهم: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان محمد علي رزق، والفنان أوس أوس.

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يذكر أن والدة الفنان حسام داغر رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت بعد صراع مع المرض.‏