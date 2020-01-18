تشوه وجه مرح جبر بعمليات التجميل يشعل تريندات السعودية

أشعلت الفنانة السورية مرح جبر، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد حديثها عن حقيقة تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل.

وأوضحت مرح جبر حقيقة تشوه وجهها بسبب خضوعها لعمليات التجميل، خلال حوار أجرته معها إذاعة "ميلودي أف

أم" السورية، وردت على المتابعين الذين يتهمونها قائلة: "أنا أبدو في الواقع أصغر من سني الحقيقي، ولا لوجود حاجة أو داعي لزيارة طبيب التجميل".وتطرقت مرح جبر إلى علاقتها بطليقها عثمان جحا، حيث اعتبرت أن استمرار ارتباطهما لمدة طويلة يعتبر بطولة رغم العقبات الكثيرة التي واجهها زواجهما.

وأضافت مرح جبر، أنهما وصلا إلى بر الأمان بعد معاناتهما من ظروف صعبة وإفلاس، معلنة أنهما حافظا على صداقتهما حتى الآن.

ولفتت إلى أنه يتم أحيانًا إطلاق بعض الشائعات المؤذية وأن هذا يشعرها بالحزن والاستياء، مؤكدة أنها لا تمتلك حسابات على تلك المواقع وأن جميع الصفحات التي تحمل اسمها مزورة.