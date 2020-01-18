إسلام أسامة يتعاقد على "حفلة 9" مع غادة عبدالرازق وطارق لطفي

تعاقد الفنان إسلام أسامة مع المنتج عبدالمنعم ربيع علي فيلم "حفلة ٩" وهو من بطولة النجمة غادة عبدالرازق والفنان طارق لطفي حيث يبدأ التصوير في ٢٣ يناير المقبل بعد أيام قليلة ويخوض من خلال الفيلم تجربة جديدة وفريدة. يناير المقبل بعد أيام قليلة ويخوض من خلال الفيلم تجربة جديدة وفريدة. فيلم "حفلة ٩" يعيد النجمان طارق لطفي وغادة عبدالرازق إلي عالم السينما مجددا بعد تجربتهما الأخيرة في فيلم "أزمة شرف" الذي عرض عام ٢٠٠٩ والفيلم من تأليف: عمر عبدالحليم ومنتج فني: عوض ابراهيم وإخراج: عبدالمنعم ربيع ويدور حول عالم الجريمة والأكشن والغموض والسسبانس. عبدالرازق إلي عالم السينما مجددا بعد تجربتهما الأخيرة في فيلم "أزمة شرف" الذي عرض عام ٢٠٠٩ والفيلم من تأليف: عمر عبدالحليم ومنتج فني: عوض ابراهيم وإخراج: عبدالمنعم ربيع ويدور حول عالم الجريمة والأكشن والغموض والسسبانس.

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