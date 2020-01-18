حريق بحي إسكندرية في أول أيام تصوير خان تيولا

أثيرت حالة من الذعر الشديد خلال الساعات الماضية داخل حي الإسكندرية، بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد اندلاع حريق في أحد مولداتالكهرباء التابعة لأسرة فيلم "خان تيولا" الذي يقوم ببطولته نضال الشافعي، وفاء عامر، محمود البزاوي وأحمد كمال.
وقامت قوات الدفاع المدني بالسيطرة علي الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات بعد أن قام مخرج الفيلم وسام المدني بإخلاء موقع التصوير في دقائق قليلة.
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