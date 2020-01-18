أيمن بهجت قمر يتسبب في أزمة كبيرة لمشروع "مسرح شو"

تم إيقاف عرض مسرحيه "عائله منحرفة" وهي محاكاة للمسرحية الكوميدية "أنها حقا عائلة محترمة "والتي يقدمها مسرح شو بسبب الشاعر والمولف أيمن بهجت قمر، واعتراضه علي عرض جزء ثاني للمسرحية القديمة وأنها حقوق ملكية. بهجت قمر، واعتراضه علي عرض جزء ثاني للمسرحية القديمة وأنها حقوق ملكية. ورد كريم الكسار صاحب ومؤسس مشروع "مسرح شو "بأن هناك سوء فهم وأن العروض تحمل عناوين أخري غير أساميها القديمة وتحمل قصه مختلفة ويحمل النص أيضا قصة مختلفة ولكننا نحاكي نجوم المسرحيات القديمة.

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