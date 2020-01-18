"أفراح القبة" جديد "الشباب" على المسرح العائم بالمنيل

تستعد حاليا فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح لافتتاح العرض المسرحي الجديد "أفراح القبة" على المسرح العائم بالمنيل يوم الخميس القادم الموافق ٢٣ يناير فى تمام الساعة السابعة مساء يوميا.
العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى،مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.
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