محمد إبراهيم طعيمة: لابد من تغيير نظرة المجتمع للفنانيين

قال الروائي محمد إبراهيم طعيمة، إنه لم يتعامل مع جميع الفنانين التي يتحدث عنهم خلال كتابه الجديد "ريحة الحبايب" ولكنه تعامل بشكل شخصي مع الفنانة القديرة سناء يونس، لافتا إلي أنه تفاجأ بشخصيته التي عكس ما تظهر به على الشاشة على الإطلاق.

وأكد طعيمة خلال حفل توقيع الكتاب المقام بنقابة الصحفيين، أنه يوجد بالكتاب أيضا قصة حب هالة فؤاد وأحمد زكي، حيث أن حكايته بدأت بعد الانفصال وليس قبلها.

ويشار إلي أن كان انطلق منذ قليل حفل توقيع كتاب "ريحة

الحبايب.. حكايات إنسانية لنجوم الفن" للروائي محمد إبراهيم طعيمة، بنقابة الصحفيين.

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ويدير اللقاء الناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، فيما يشهد الحفل حضور عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني.

وكان الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة قد طرح مؤخرا كتابه الجديد "ريحة الحبايب" والذي تصدر غلافه الفنان الشاب هيثم أحمد زكي ووالده الفنان الكبير أحمد

زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد، فيما احتل صدارة الغلاف الذي صممه الفنان محمد شكري، وتنشره دار الياسمين، عدداً من نجوم الفن الراحلين إلى جانب عائلة الفنان أحمد زكي، ومنهم حسين الشربيني، نجاح الموجي، سناء يونس، ناهد شريف، تحية كاريوكا، عبدالفتاح القصري، علي الشريف، والفنان جورج سيدهم شفاه الله.

يذكر أن كتاب "ريحة الحبايب" هو العمل الأدبي الرابع للكاتب محمد إبراهيم طعيمة، حيث صدر له عام 2011 رواية "رجالة الهانم" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عمل طبعتين لها، وكتاب "عفريتة هانم" عام 2014، الذي يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، ورواية "مولد سيدي البيومي" في 2016 والتي تم تحويلها لعمل مسرحي.