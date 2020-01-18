دموع حسام داغر تشعل السوشيال ميديا

أشعلت دموع حسام داغر، حزنًا خلال تشييع جثمان والدته، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر.
وانهار داغر أثناء تشييع جثمان والدته اليوم السبت، من المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، بعد تعرضها لأزمة قلبية.
وحضر الجنازة العديد من الأصدقاء المقربين لحسام، وجاء بين الحضور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأوس أوس نجم مسرح
وكان حسام داغر قد نشر صورة لوالدته، عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاترة بيقولوا إنهم بيعملوا اللي يقدروا عليه خصوصًا
وينتظر حسام داغر استئناف تصوير مسلسل "ملاك" والذى توقف منذ عدة أسابيع، حيث يشارك فى بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز وهنادى مهنى، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.
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