بديع أبو شقرا يدافع عن الثوّار

ميرنا وليد - بيروت - وصف الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ مدينة بيروت بـ "الحلوة والحقيقية"، في ظل ما تشهده من تحركات شعبية ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان، مدافعا بدوره عن الثوار.

وكتب بديع على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم بيروت حلوة، بيروت حقيقية، هودي اللي عمبتسمّوهن زعران عمبيضحّوا بعيونن ليبنوا بلد بوج الزعران الحقيقيين اللي ناهبين ومسيطرين".

الجدير ذكره ان بديع يساند الثورة اللبنانية منذ بدايتها في ظلّ اهمال الطبقة السياسية وعدم اكتراثها بمطالب الشعب المحقّة، وكان قد وصف مدينة طرابلس مؤخرا بعروس الثورة.

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