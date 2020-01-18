ابن هيدي كرم الى جانبها كأخيها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​هيدي كرم​ صورة لها برفقة ابنها وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وبدت قامة نجلها اطول من قامة والدته التي علّقت على الصورة قائلة: "انا احبك يا باس"، واللافت هو ان هيدي بدت صغيرة في السن وبدا ابنها كأخيها الكبير.

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين التي جائت تعليقاتهم على هذا الشكل: "ربنا يخليهولك" و " ربنا يرزقك بره" و "تجننوا ربنا يحفظكم لبعض".

الجدير ذكره ان هيدي كرم انتقدت مؤخرا إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، لتجاهلها دعوة عدد كبير من النجوم الكبار مثل الممثل المصري ياسر جلال، والذي أعلن مؤخراً أنه لم يحضر المهرجان لعدم دعوته، رغم أنه ممثل كبير وله تاريخ طويل.

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