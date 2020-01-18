كارلا حداد: " انا ضدكم كلكم يعني كلكم"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الاعلامية اللبنانية ​كارلا حداد​ عن انزعاجها من الأحداث المأساوية التي يشهدها لبنان، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اذا دافعنا عن بيروت منبطّل مع الثورة؟ اذا هاجمنا الزعران منصير مع العهد؟ اذا طالبنا الولاد يروحوا عالمدارس منصير معنا مصاري و آخر همنا الفقير؟ اذا مانعنا قطع الطرقات منصير باسليّين؟ اذا هيك، انا ضدكم كلكم يعني كلكم".

الجدير ذكره ان كارلا كانت قد فجعت مؤخرا بوفاة والدتها، وعلى صعيد آخر يعرض لها برنامج "Fi-Male عبر قناة LBCI.

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