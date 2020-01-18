محمد نور يحتفل بعيده وعيد ابنته-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري ​محمد نور​ بعيد ميلاده الذي تزامن مع عيد ميلاد ابنته "عليا"، فقد نشر عدة صور له مع ابنته على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "النهاردة عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي.. كل سنة وأنت طيبة عقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا".

ولاقت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين تمنوا له ولابنته طول العمر.

الجدير ذكره ان محمد نور هو من ضمن فريق "واما" الذي أصدر مؤخرا ألبوماً غنائياً بعنوان "الصيف ابتدا"، وذلك بعد غياب دام 4 سنوات.

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