ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة اللبنانية ​رانيا عيسى​ الثورة اللبنانية، واصفة الثوار بـ "الزعران" مضيفة انهم يسعون لخراب بيروت، داعية اياهم بالكفّ عن هذه الأعمال.

وكتبت رانيا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "قررت من فترة ما بقى احضر اخبار تَرَوِّق أعصابي لأنو راوح مكانك وماضية عفشل سياسيي لبنان .. بالصدفة حطيت الأخبار وإذ شو هيدا ببيروت الليلة excuse me !!! هولي الثورة ؟؟ هولي بوطة زعران عم بخربوا بيروت ... روحوا انضبوا مِش هيك الثورات ومش هيك منحارب الفساد".

ولاقى منشورها جدلا كبيرا بين المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا عيسى: " هولي بوطة زعران وروحوا انضبوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.