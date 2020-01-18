تراند اليوم : راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية في لبنان: بيروت تحترق

وكالات

انتقد المطرب اللبناني راغب علامة الوضع السياسي في لبنان، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”..

حيث نشر تغريدة قال فيها: “بيروت تحترق، إنه صراع بين شعب لم يعد يملك أي شيء إلا الذل والقهر.. بالنسبة له الحياة تشبه الموت.. وبين طبقة سياسية لن تستطيع العيش بدون التسلّط والنهب والسيطرة على كل مقاليد الحكم خوفًا من انتقام الشعب.. طبقة سياسية نفّذت تهديد العدو الصهيوني بإعادة لبنان عشرات السنين إلى الوراء”.

ويأتي ذلك بعد الاحتجاجات والمظاهرات التي ضربت لبنان يوم الثلاثاء والأربعاء الماضي في منطقة الحمراء، بمصرف لبنان المركزي، حيث يعتقد المتظاهرون في لبنان أن “مصرف لبنان المركزي” يعتبر من بين الأسباب الرئيسية في دخول البلاد، مرحلة الانهيار المالي والاقتصادي، وتدهور سعر صرف الليرة، وفي ظل الظروف التي يواجهها لبنان.