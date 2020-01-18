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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفل غنائي كبير في جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط جضور كثيف من جمهورها.
الفنانة المصرية أطلت خلال الحفل بفستان فضي لامع، مع حزام أسوك رفيع حول خصرها، وزينت شعرها باكسسوار فضي، وتزينت بمكياج هادئ.
إطلالة شيرين كشفت عن زيادة وزنها الملحوظة، وهو ما دفع عدد كبير من جمهورها يتكهنون بحملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب.
وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد ردت مؤخرا على سؤال محرج خلال إحيائها حفل غنائي مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق في الإمارات.
شيرين ردت على سؤال أحد جمهورها حول حملها في طفلها الأول من زوجها المصري الفنان حسام حبيب قائلة: “ادعوا لي إني أكبر عائلتي وأرزق بطفل”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تنفي فيها شيرين عبدالوهاب حملها خلال إحيائها حفلاتها الغنائية، كما سبق ونشرت صورة لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، والتي طالبت فيها جمهورها بأن يدعوا لها أن ترزق بطفل من زوجها.
وكانت شيرين عبدالوهاب، قد علقت مؤخرا على تصريحاتها الأخيرة والتي ردت فيها على هاشتاج “أخرسي ياشيرين”، بعد وصفها منتقدي تصريحها للنساء حول إطاعة الرجال وإرضائهم بـ”العوانس”، قائلة: “الرد كان قاسيًا ولكن أنا مايتقليش اخرسي”، وأضافت أنها تعتذر عما بدر منها وجرح شريحة كبيرة من الجمهور، وأنها لا تخجل من الاعتذار.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب تشعل حفلها بجدة بفستان لامع.. وزيادة وزنها تلفت الأنظار.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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