تعرف على موعد عرض فيلم شاكيرا الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ينتظر عشاق النجمة والمطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا عرض فيلمها الوثائقي الجديد والذي يحمل عنوان “Shakira in Concert: El Dorado World Tour ” و الذي سيحمس كل من يشاهده لحضور حفلات نجمتهم المفضلة.

وقد أعلن القائمون علي HBO أنه من المقرر أن يعرض فيلم “ Shakira in Concert: El Dorado World Tour ” لأول مرة يوم الجمعة 31 يناير الجارى.

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وقد بدء عرض فيلم “ Shakira in Concert: El Dorado World Tour ” للنجمة شاكيرا في شهر نوفمبر الماضى، وهو عمل موسيقي مثير و الذي يوثق جولة شاكيرا El Dorado World Tour التي ابهرت العالم بها في 2018 ، حيث تصل مدة عرضه إلى 130 دقيقة.

من جهه أخرى أطلقت النجمة العالمية شاكيرا أغنيتها السينجل الجديدة ” Me Gusta ” و الأغنية هي باللغة الإسبانية و التي تعاونت فيها مع مغني الراب الشهير Anuel AA ، و تدور حول زوجين تبدو علاقتهما قريبة من نهايته ولكن يدركان أنهما على استعداد لاستعادة ما ضاع منهما.

والجدير بالذكر أن شاكيرا قد تعرضت لفترة حرجة بحياتها عاشت خلالها مرحلة قلق مرعبة و ذلك بعد أن أصيبت أحبالها الصوتية منذ عامين و هو ما أدى إلى خسارتها لصوتها بشكل مؤقت، و في ذلك الحين شعرت شاكيرا بالتوتر الشديد حول إذا كانت ستستطيع أن تغني من جديد أم لا، واستطاعت شاكيرا أن تستعيد صوتها بدون إجراء أي عمليات، و اكتفت بنصائح الأطباء، ولذلك استطاعت أن تقدم جولتها الغنائية في 2018 التي تعتبرها واحدة من أنجح جولاتها الغنائية و التي حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء.