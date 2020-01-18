منى زكي تروّج لمسلسل «نمرة اتنين» بجلسة تصوير بالأبيض والأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت النجمة المصرية منى زكي لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور العوتوغرافي محمد أسامة، للترويج لمسلسلها الجديد “نمرة اتنين”.

منى ظهرت في صور الجلسة بالأبيض والأسود، مما منحها سحرا خاصا، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان، وتزينت بمكياج هادئ، في إطلالة من تنسيق الإستايلست مي جلال.

ومسلسل «نمرة اتنين» من المقرر عرضه على منصة “شاهد” في شهر مارس القادم، وطرحت الشركة المنتجة للعمل الإعلان الدعائي الأول له، والذي كشف أن المسلسل يضم عدد كبير من النجوم.

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والمسلسل من بطولة منى زكي، ونيللى كريم، وصبا مبارك، وشيرين رضا، وأمينة خليل، وعمرو يوسف، وعادل كرم، وأحمد مالك، ويشارك فى إخراجه وكتابته، طارق العريان، ومحمد شاكر خضير، وتامر محسن، وهانى خليفة، ومريم ناعوم، وأحمد النجار، وادم عبدالغفار، وسارة طيبة.

وكانت آخر أعمال النجمة المصرية منى زكي الدرامية مسلسل “أفراح القبة” عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحكد داوود، إياد نصار، سلوى عثمان، وآخرون، إخراج محمد ياسين.

ومن ناحية أخرى، انتهت منى زكى مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد ” الصندوق الأسود”ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة، ويشارك قى بطولته محمد فراج، مصطفى خاطر، وأخرون والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.