حسام داغر ينهار في جنازة والدته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انهار الفنان المصري حسام داغر أثناء تشييعه جثمان والدته الراحلة، السبت 18 يناير، من المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد.

الجنازة شهدت حضور العديد من نجوم الفن، من بينهم الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وأوس أوس، وحمزة العلي، ومحمد شاهين، وإسلام إبراهيم، وغيرهم.

وكانت والدة الفنان المصري حسام داغر قد رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت 18 يناير.

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الفنان محمد علي رزق أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث قال: “البقاء لله وحده توفت والدة اخواتي وأصدقائي ‏حسام داغر وأحمد داغر، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.‏

وكانت والدة الفنان حسام داغر قد تدهورت حالتها الصحية مؤخرا، واحتجزت في إحدى المستشفيات بعد توقف عضلة القلب، مما دفع نجلها لطلب الدعاء قبل ساعات.‏

حسام كان قد نشر صورة لوالدته وطلب الدعاء لها بكلمات مبكية، حيث كتب: “يارب محيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي و بدعي و حاسس ان ربنا سامعني.. الدكاتره بيقولوا انهم بيعملوا الي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضله القلب الصبح و رجعتي تاني حتي في عدم وجود الضغط و قالوا ان زي ما انا و اخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكه بينا وفي الحياه و طلب مني ادعي لانها بين الحياة و الموت”.

وأضاف: “و حياة اغلي ما عندكم الي يقدر يدعي يدعي الدعاء بيغير القدر زي المره الي فاتت كانت اتحسنت شويه و فاقت من الغيبوبه و بصت و ضحكتلنا و عرفتنا استحلفكم بالله الدعاء و دي اخر مره اطلب فيها حاجه من اي حد.. يارب يارب شوفو ضحكتها زي الاطفال ازاي يا رب يا رب خليك جمبي”.