ماجد المهندس يختتم ليالي الأساطير بأعذب الألحان في "ليلة البرنس"

السبت 18 يناير 2020

ماجد المهندس

في واحدةٍ من حفلات شتاء موسم الرياض المتميزة، أحيا الفنان ماجد المهندس "ليلة البرنس" أمس على مسرح فنان العرب محمد عبده في بوليفارد الرياض.



الليلة الفنية الموعودة، جاءت تكريماً لمسيرة المهندس العريقة في عالم الفن، وفي الوقت نفسه مسك الختام لحفلات "ليالي الأساطير" التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه ضمن موسم الرياض لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى في السعودية.

فوسط حضورٍ جماهيري كبير، قُدِّر بنحو 20 ألف شخصٍ، صدح الفنان ماجد المهندس بصوته العذب مقدماً باقةً كبيرة من أجمل أغانيه بألوان موسيقية متنوعة، وطابع عصري متجدد، مع الحفاظ على الأصالة في الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي.

وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع إبداعات المهندس، وصفقت له طويلاً، وردَّدت معه كلمات أغانيه، وتراقصت على وقع ألحانها الجميلة وسط أجواءٍ احتفالية بهيجة على الرغم من برودة الطقس في الرياض.

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وحرص ماجد في "ليلة البرنس" على تقديم أفضل ما لديه، وظهر جلياً مدى التجانس الكبير بينه وبين جمهوره، الذي جسَّد بتفاعله معه أسمى معاني الحب والوفاء لمطربه المفضل، ففور إعلان موعد الحفلة، حرص محبو المهندس على شراء تذاكرها التي بيعت كلها بمجرد طرحها في زمن قياسي، قُدِّرَ بأربع ساعات فقط.

وافتتح ماجد الليلة التاريخية، التي جاءت أفضل ختام لـ "ليالي الأساطير"، بأغنية "فهموه"، ليتغنَّى بعدها بعدد من أجمل أعماله الفنية، منها "تناديك"، "مرماي"، "بالقوة نسيت"، "مسير"، "اذكريني"، و"قوم درجني".

وشهدت "ليلة البرنس" كذلك تنظيم معرضٍ فني مميَّز، استعرض قصة البدايات للفنان ماجد المهندس، والأوسمة والجوائز التي حصل عليها في مسيرته الفنية، وآلة العود التي لحَّن عليها أغنيته "واحشني موت" وعديد من الأعمال الغنائية الأخرى، إضافة إلى استعراض ألبوماته الفنية التي طرحها منذ عام 2000م.

كرَّم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الفنان ماجد المهندس في "ليلة البرنس" تقديراً لجهوده المتميزة في الارتقاء بالأغنية السعودية والخليجية بشكل خاص، وإثراء الساحة الفنية العربية عامةً.

وقام أحمد المحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التواصل في الهيئة العامة للترفيه، خلال الحفل بتسليم درع التكريم المقدَّم من آل الشيخ للمهندس تقديراً وعرفاناً لمسيرته الفنية العريقة، ودوره البارز في دعم الفن والموسيقى في السعودية والعالم العربي.

من جهته، أهدى الفنان ماجد المهندس أغنيته المحببة إلى قلبه "أكدب عليك" لتركي آل الشيخ، الذي كلَّفه بأداء هذه الأغنية لجمهور "ليلة البرنس" إحدى أجمل ليالي الرياض الفنية.