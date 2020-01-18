شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض عائشة بن احمد لوعكة صحية والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 الممثلة التونسية عائشة بن احمد أقلقت الممثلة التونسية ​عائشة بن احمد​ الجمهور بعد اعلانها عن تعرضها لوعكة صحية ادت الى نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، الا انها لم تكشف سبب وعكتها الصحية.

Advertisements ونشرت عائشة بن احمد صورة لها وهي على سرير المستشفى وبيدها محاليل طبية. وتلقت عائشة عدد كبير من التعليقات التي استفسرت عن حالتها الصحية. الجدير ذكره ان عائشة بن أحمد اعربت مؤخرا عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلمها الجديد "الفلوس" مع الفنان المصري تامر حسني المعروض حاليا في السينمات المصرية والعربية ويحقق نجاحات كبيرة على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر.

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