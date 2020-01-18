شكرا لقرائتكم خبر عن هيا الشعيبي تتعرّض لهجوم عنيف.. وما علاقة أحلام؟ والان مع التفاصيل

الممثلة الكويتية هيا الشعيبي

وتبين أنها باتت تطلق على نفسها إسم "ملكة الكوميديا"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً وقد رأى بعض المتابعين أنها تستحق ذلك ومنهم الممثلة السعودية حلا نورة، التي كتبت: "أحلى كوين" و"أحلى وأطيب وأجمل كوين إنت هيونة"، في المقابل سخر البعض الأخر منها.

ووصلت التعليقات إلى حد السخرية اللاذعة والتجريح، مشيرين إلى أنها تقلد بهذا الفنانة الإماراتية ​أحلام​، التي تُعرف بلقب الملكة.

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