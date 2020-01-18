أحدث صور لـ محمود العسيلى مع زوجته فى "جزر المالديف"

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان محمود العسيلي أحدث صورة مع زوجته أمنية عبد السلام وهما يقضيان شهر العسل فى جزر المالديف بـ الشيشة. وكانت شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم زوجة الفنان محمود العسيلي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورًا جديدة لها خلال قضائهما شهر العسل في جزر المالديف.
تألقت زوجة محمود العسيلي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرًا وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورود المبهجة التى جمعت بين درجات اللون الفوشيا.
وظهرت زوجة محمود العسيلي حافية القدمين فى أحد شواطئ جزر المالديف، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها. ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعى.
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