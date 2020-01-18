الفنانة عائشة بن أحمد تتعرض لوعكة صحية

تعرضت الفنانة عائشة بن أحمد لوعكة صحية طفيفة أدت إلي نقلها للمستشفي لتلقي العلاج اللازم. ونشرت عائشة بن أحمد صوره لها من داخل المستشفي وهي ملقاه علي السرير وبيدها كانيولا لتركيب المحاليل.

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت الردود بين "الف سلامة عليكي" و "يارب تكوني بخير" و "حمد الله علي سلامتك" و " يارب تقومي بالسلامة".

وتشارك الفنانة عائشة بن أحمد في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى. الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

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