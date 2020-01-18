شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تتر مسلسل بنت القبايل بصوت ياسمين على.. وعرض أول الحلقات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شبكة قنوات الحياة الترويج لبدء عرض أولى حلقات مسلسل "بنت القبايل"، اليوم السبت، فى تمام الساعة التاسعة مساء، وأذاعت تتر المسلسل بصوت الفنانة ياسمين على وتغنى فيه باللهجة الصعيدية.

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المسلسل بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

جدير بالذكر أن للمخرج حسني صالح العديد من الأعمال الناجحة مثل الرحايا وشيخ العرب همام ووادي الملوك، وخلف الله والوسواس وخط ساخن.